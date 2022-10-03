Son dakika: Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı'na vatandaştan tam not!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açılışını gerçekleştirdiği Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun kaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Başkan Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, İstanbulluların hizmetine sunuldu.
Metro hattı özellikle trafik yoğunluğu olan zamanlarda vatandaşların havalimanına gelişinde kolaylık sağladı. Metroyu kullanan vatandaşlar havalimanına trafik olmadan rahatça ulaştıklarını zaman ve paradan tasarruf sağladıklarını söyledi.
Vatandaşlardan Ferhat Güven, Kaynarca'da oturduğunu belirterek, "Çok büyük kolaylık. Sabiha Gökçen'e gelmek Pendik'ten çok zordu. Kurtköy'de trafik tıkanıyordu. Benim için işe gelmem çok zor oluyordu ama şimdi çok kolay. Evimden buraya yaklaşık 6-7 dakikaya geldim." dedi.
Metronun Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşmasının çok iyi olduğunu ifade eden Güven, şöyle konuştu:
"Halkalı'dan binecek bir yolcu, nerdeyse İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gelebilecek. Bu Avrupa yakasında oturanlar ve Kadıköy'den gelenler için de iyi oldu. Müthiş bir çalışma. Zaten devamı gelecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ediyorum. Havaalanından memleketim Ağrı'ya gitmek için de bu metro kolaylık sağlayacak. Havaalanını da sık kullanan biriyim. Şehir dışına gitmek için İzmir, Ankara ve Ağrı'ya gitmek için metroyu kullanmak benim için avantaj sağlayacak."