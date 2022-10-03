Son dakika: Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı'na vatandaştan tam not!

Metronun Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşmasının çok iyi olduğunu ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"Halkalı'dan binecek bir yolcu, nerdeyse İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gelebilecek. Bu Avrupa yakasında oturanlar ve Kadıköy'den gelenler için de iyi oldu. Müthiş bir çalışma. Zaten devamı gelecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ediyorum. Havaalanından memleketim Ağrı'ya gitmek için de bu metro kolaylık sağlayacak. Havaalanını da sık kullanan biriyim. Şehir dışına gitmek için İzmir, Ankara ve Ağrı'ya gitmek için metroyu kullanmak benim için avantaj sağlayacak."