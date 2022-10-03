Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü; Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun 4,4 milyar TL'ye mal olduğunu açıkladı. Söz konusu hattın yapımına bakanlık dışında hiçbir kurumun harcama yapmadığı öğrenildi. Hattın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği, belediyenin metro hattının gelirlerinden sadece yüzde 5'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredeceği bildirildi.

4.4 MİLYAR TL'YE MAL OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu.