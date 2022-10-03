Bakan Karaismailoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na Sabiha Gökçen metrosu tepkisi: Bu sözler emek hırsızlığıdır





"BELEDİYE'YE DEVRETTİK"

Sürücüsüz kullanılabilecek kapasitede. Merkezden kontrol ediliyor. Bugün işletmeye başlatıldı. İstenildiği zaman manuel de işletilebilecek. Saatte 80 km hız trenin maksimum yapabileceği hızdır. İBB herhalde gece 12'ye kadar çalıştırıyor. 24 saat işletilmesinde hiç sıkıntı yok. Kadıköy-Pendik hattının devamı olduğu için burayı Belediye'ye devrettik. Burada çalışan insanların verdiği emeği gösteriyor. 16.1 milyar saat emek var burada. 32 metre -35 metreye kadar indiğimiz yerler var. Yerleşim yerlerini etkilemiyor. Bizim için kolay işler oldu. Kendi yerli mühendislerimizin çalıştığı işler oldu. Türkiye'nin yüklenicileri dünyada aranan yükleniciler oldu. Yer altıdaki tünelin toplam uzunluğu 7.4 kilometre. Burada özellikle sinyal testleri ve güvenlik testleri bağımsız kuruluşlar tarafından yapılıyor. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesiyle yapıldı.





İMAMOĞLU'NA TEPKİ: BU EMEK HIRSIZLIĞIDIR

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına da yanıt veren Bakan Karaismailoğlu "Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak." ifadelerini kullandı.



İSTANBUL HAVALİMANI-KAĞITHANE METROSU KASIM AYINDA

İstanbul Havalimanı - Kağıthane hattı açılacak. Kasım ayı sonu itibarıyla hedefimiz 37,5 km'lik kısmın 32 km'sini açmak. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlamış oluyoruz. Bin 100 km hedefine adım adım yaklaşıyoruz. İstanbul Havalimanı 120 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede. Burası dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Saatte 120 km yapabilecek bir metro hattı, istasyon az olduğu için seyahat süresi kısa olacak. Havalimanından Taksim'e yaklaşık 30 dakikada ulaşabileceksiniz.

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