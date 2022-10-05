FETÖ şüphelisi firari binbaşı İstanbul'da yakalandı!

İstanbul'da FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski binbaşı saklandığı evde yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı.







EVDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



