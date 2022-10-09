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    • 09.10.2022 16:55
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    KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM.gov.tr KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 9 Ekim 2022 KPSS sınav sonuç tarihi ne zaman?

    KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu ÖSYM'nin sınav takviminde yanıt buldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), gerçekleşen 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının ardından sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar sınav netlerini hesaplarken, KPSS sonuçları için beklentilerini arttırdı. Peki, KPSS lisans sınvı ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda memur yerleştirmeleri ile gerçekleşen lisans oturumları ekim ayı ile beraber son buldu. Yapılan sınavın ardından adayların cevaplarını inceleyecek olan ÖSYM, 2022 KPSS Lisans sınav sonuçlarını erişime açacak.

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak...
        Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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        Haberler Güncel KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM.gov.tr KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 9 Ekim 2022 KPSS sınav sonuç tarihi ne zaman?
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