İstanbul Esenyurt'taki Haramidere'den etrafa yayılan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi! Arıtılmamış atık sular tahliye ediliyor!

İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda birçok kez taşarak su baskınlarına Esenyurt'taki Haramidere, kokusuyla da vatandaşları mağdur ediyor.
HARAMİDERE'DEN YAYILAN KÖTÜ KOKU İSYAN ETTİRDİ | VIDEO
Adeta siyah renge dönen dereye akıtılan lağım suları nedeniyle etrafa yayılan kötü çevre sakinlerine zor zamanlar yaşatıyor.
Bölgeye giderek incelemelerde bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, duruma tepki gösterdi.
"DEREYE HANGİ ATIKALR ATILIYOR BELLİ DEĞİL"
Arzu Erdem, "Yine ağır bir lağım kokusu var ve lağım kokusunun sebebi tam şurada gördüğümüz gibi burada dereye karışan ve lağım olduğunu düşündüğümüz yani hangi atıklar atılıyor ne atılıyor belli değil.