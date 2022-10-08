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    • Yaşam
    • 08.10.2022 22:11
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    • 08.10.2022 22:37
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    İstanbul Esenyurt'taki Haramidere'den etrafa yayılan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi! Arıtılmamış atık sular tahliye ediliyor!

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan Haramidere yayılan kötü kokular vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bölgeye giderek duruma tepki gösteren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, dereye karışan suların ne atıkları olduğunun belli olmadığını belirterek, dayanılmaz bir koku yayıldığını ifade etti.

    Haramidere’ye akıtılan lağım suları ağır koku yayıyor

    İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda birçok kez taşarak su baskınlarına Esenyurt'taki Haramidere, kokusuyla da vatandaşları mağdur ediyor.

    HARAMİDERE'DEN YAYILAN KÖTÜ KOKU İSYAN ETTİRDİ | VIDEO



    Adeta siyah renge dönen dereye akıtılan lağım suları nedeniyle etrafa yayılan kötü çevre sakinlerine zor zamanlar yaşatıyor.



    Bölgeye giderek incelemelerde bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, duruma tepki gösterdi.



    "DEREYE HANGİ ATIKALR ATILIYOR BELLİ DEĞİL"
    Arzu Erdem, "Yine ağır bir lağım kokusu var ve lağım kokusunun sebebi tam şurada gördüğümüz gibi burada dereye karışan ve lağım olduğunu düşündüğümüz yani hangi atıklar atılıyor ne atılıyor belli değil.
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        Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'taki Haramidere'den etrafa yayılan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi! Arıtılmamış atık sular tahliye ediliyor!
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