İstanbul'un dereleri halk sağlığını tehdit ediyor! İSKİ'ye defalarca dilekçe yazdık

"BİNALARIN BÜTÜN KANALİZASYON ATIKLARI DEREYE BAĞLANDI"

Maltepe ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Dragos Deresi'nde de zaman zaman yaşanan kirlilik ve kötü koku bölge sakinlerini rahatsız ediyor.

Dragos Deresi'nin yakınında ikamet eden Costa Halamidis, poyraz olduğu zaman deredeki bütün pisliklerin denize aktığını söyledi.

Bir süre öncesine kadar derede sandalların olduğunu ancak kirlilik nedeniyle bunların kaldırıldığını dile getiren Halamidis, şunları anlattı:

"Binaların bütün kanalizasyon atıkları dereye bağlandı. Bu dere kanalizasyonu denize boşaltıyor. Burada gezemezsin, duramazsın. Bazen çok pis kokuyor. Şu an dere koyu gri, çok kötü renk, bütün pislikler var. Deniz, koli basili, bakteri doluyor. Denizde canlı balık bulamazsın, ölüyorlar. Buradan denize girmek, kendini ölüme atmaktır, imkansız."