İstanbul'un dereleri halk sağlığını tehdit ediyor! İSKİ'ye defalarca dilekçe yazdık

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içinde yer alan yerleşim yerlerinden ve sanayi bölgelerinden başlayarak denize akan bazı dereler, çevreye kirlilik ve kötü koku yayıyor.
Lağım ve atık sular nedeniyle sivrisinek ile diğer zararlı haşerelerin çoğalmasına neden olan dereler, bulaşıcı hastalıkların kaynağı haline geliyor.
Söz konusu derelerin çevresinde yaşayan vatandaşlar yıllardır yaşadıkları bu soruna yetkililerin çözüm bulmasını talep ediyor.
MENEKŞE DERESİ'NİN SUYUNUN RENGİ DEĞİŞTİ
Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görülüyor.
Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dereden çevreye bazı zamanlar kötü kokuları yayılıyor.
Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi.
Dereye yakın ikamet eden Şehmuz Tekin, çevredeki fabrikaların suyunun dereye karışmış olabileceğini belirterek, "İleride deniz olduğu için kirlilik geri geliyor. Temizlik oluyor, anladığım kadarıyla uğraşıyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah dereyi temizlerler." dedi.
TARABYA DERESİ'NDE KİRLİLİK SÜRÜYOR
Sarıyer Tarabya Mahallesi'nin iç kesimlerinden başlayarak İstanbul Boğazı'na dökülen Tarabya Deresi'nde de kirlilik ve renk değişimi gözlemlendi.
Yakınlarında çok sayıda evin bulunduğu derenin debisinin düşük olduğu ve bazı kısımlarının kuruduğu görüldü. Uzun yıllar Tarabya Deresi'nin yanında ikamet eden Mehmet Ekinci, dereden pis su aktığını söyledi.
Ekinci, dereye akan su yolunun bir kısmına künk döşendiğini belirterek, "Geri kalanı ağaçlık diye bırakmışlar. Biz diyoruz ki künk döşensin, patika yol yapılsın." dedi.
Dere konusunda İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu birbirine ya da Sarıyer Belediyesinin üzerine attığını anlatan Ekinci, "Bize 'Projeye aldık.' diyorlar ama aslı yok, kaç dönemdir böyle." diye konuştu.
Ekinci derenin kötü koktuğunu dile getirerek, "Daha önce rahmetli kayınpeder buradaki suyla abdest alırmış. Temiz su akarmış buradan, içerlermiş, şimdi çamur akıyor." ifadesini kullandı.