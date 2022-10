Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar: Kayıplar telafi edilecek! Faiz inmeye devam edecek

"BU KARDEŞİNİZ GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE FAİZ HER GEÇEN GÜN İNMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün her geçen hafta her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük, faizi de 4,6'ya indirmiştik. Bunu biz yaptık ya. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki adımları nasıl başarıyla neticelendirdiysek inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz.

Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mısınız? 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yapmaya hazır mısın? Balıkesir yanımızda olduğu sürece bize durmak, duraksamak yok.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."