CHP'li Kılıçdaroğlu'na kendi mahallesinden bir tepki daha! ADD Genel Başkanı Bozkurt: "Çıkar da görelim"

Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na "Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim" dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun teklfine kendi CHP'nin mangır medyasından destek gelmedi. Yandaş dernek ve vakıflar da birer birer Kılıçdaroğlu'nu topa tutmaya başladı.