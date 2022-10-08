CHP'li Kılıçdaroğlu'na kendi mahallesinden bir tepki daha! ADD Genel Başkanı Bozkurt: "Çıkar da görelim"

Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na "Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim" dedi.
ÇIKAR DA GÖRELİM | VİDEO İZLE
YASA ÇIKARAMAZSIN, ÇIKAR DA GÖRELİM
Kılıçdaroğlu'nun teklfine kendi CHP'nin mangır medyasından destek gelmedi. Yandaş dernek ve vakıflar da birer birer Kılıçdaroğlu'nu topa tutmaya başladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 32. yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Bahriye Üçok'u anmasında Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim." dedi.
AMAN EFENDİM BİZE OY VERMEZLER
Başkan Bozkurt, "Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum" diye konuştu.