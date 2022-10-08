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    • 08.10.2022 15:12
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    • 08.10.2022 15:28
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    CHP'li Kılıçdaroğlu'na kendi mahallesinden bir tepki daha! ADD Genel Başkanı Bozkurt: "Çıkar da görelim"

    Son dakika haberi! Başörtüsü yasa teklifiyle günah çıkarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi mahallesinden en sert tepki Atatürkçü Düşünce Derneği'nden geldi. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü ile ilgili kanun önerisine değinerek, “Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın, çıkar da görelim.” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bay Kemal’e kendi mahallesinden bir tepki daha!

    Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na "Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim" dedi.

    ÇIKAR DA GÖRELİM | VİDEO İZLE

    YASA ÇIKARAMAZSIN, ÇIKAR DA GÖRELİM
    Kılıçdaroğlu'nun teklfine kendi CHP'nin mangır medyasından destek gelmedi. Yandaş dernek ve vakıflar da birer birer Kılıçdaroğlu'nu topa tutmaya başladı.

    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 32. yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Bahriye Üçok'u anmasında Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim." dedi.

    AMAN EFENDİM BİZE OY VERMEZLER
    Başkan Bozkurt, "Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum" diye konuştu.


        Başkan Bozkurt, "Şimdi böyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bu önerisi ve sunulan yasa teklifinin ben anayasayla uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamız da zaten güvence altındadır.

        Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu'na kendi mahallesinden bir tepki daha! ADD Genel Başkanı Bozkurt: "Çıkar da görelim"
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