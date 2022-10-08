2023 bütçesini yasal süre içinde sunamayan İBB'ye Tevfik Göksu belgesiyle tepki gösterdi: Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?





"BÖYLE BİR BECERİKSİZLİĞİ NASIL BECERDİNİZ?"

Göksu, belgelerin görsellerine de yer verdiği paylaşımlarının devamında, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp "YASAL SÜRE İÇERİSİNDE" ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin "hesabını" yapamayanların "başka hesaplar" peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum." dedi.

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