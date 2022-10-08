2023 bütçesini yasal süre içinde sunamayan İBB'ye Tevfik Göksu belgesiyle tepki gösterdi: Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak İBB'nin 2023 yılı bütçesini yasal süre içerisinde yetkili makama sunamadığı ortaya çıktı.
AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İBB yönetiminin yasal süre içerisinde 2023 bütçesini ilgili makama sunamadığını duyurdu.
"İMAMOĞLU BAŞKA 'HESAPLAR' PEŞİNDE"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başka hesaplar peşinde koştuğunu vurgulayan Göksu, "Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanları İstanbulluların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.