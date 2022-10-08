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    • 08.10.2022 17:49
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    • 08.10.2022 18:06
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    2023 bütçesini yasal süre içinde sunamayan İBB'ye Tevfik Göksu belgesiyle tepki gösterdi: Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?

    AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından CHP yönetminindeki İBB'nin 2023 yılı bütçesini yasal süre içerisinde ilgili makama sunamadığını açıkladı. İmamoğlu'nun başka 'hesaplar' içerisinde olduğunu belirten Göksu, 2 adet belge görselinin de yer aldığı paylaşımında, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

    İBB, 2023 bütçesini yasal süre içinde sunamadı

    CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Son olarak İBB'nin 2023 yılı bütçesini yasal süre içerisinde yetkili makama sunamadığı ortaya çıktı.



    AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İBB yönetiminin yasal süre içerisinde 2023 bütçesini ilgili makama sunamadığını duyurdu.



    "İMAMOĞLU BAŞKA 'HESAPLAR' PEŞİNDE"
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başka hesaplar peşinde koştuğunu vurgulayan Göksu, "Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanları İstanbulluların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.



        "BÖYLE BİR BECERİKSİZLİĞİ NASIL BECERDİNİZ?"
        Göksu, belgelerin görsellerine de yer verdiği paylaşımlarının devamında, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp "YASAL SÜRE İÇERİSİNDE" ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin "hesabını" yapamayanların "başka hesaplar" peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum." dedi.

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        İBB, 2023 bütçesini yasal süre içinde sunamadı
        Haberler Güncel 2023 bütçesini yasal süre içinde sunamayan İBB'ye Tevfik Göksu belgesiyle tepki gösterdi: Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?
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