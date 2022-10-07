Mangır medyasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir yumruk daha: "Yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam"

Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.







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Erdoğan CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmzken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.

"KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"

Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.

YANDAŞLARI BİLE KILIÇDAROĞLU'NU CİDDİYE ALMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesin çözen Başkan Erdoğan'a karşı böyle bir hamleye girişmesi kendi yandaşları tarafından bile komik bulundu. Son olarak Emre Kongar mangır medyasının üyelerinden TELE 1'de yaptığı açıklamada, "Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam." dedi.