Mangır medyasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir yumruk daha: "Yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam"

Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.
YANLIŞ YAPTI DİYE ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE KALKMAM | VİDEO İZLE
Erdoğan CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmzken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.
"KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"
Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.
YANDAŞLARI BİLE KILIÇDAROĞLU'NU CİDDİYE ALMADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesin çözen Başkan Erdoğan'a karşı böyle bir hamleye girişmesi kendi yandaşları tarafından bile komik bulundu. Son olarak Emre Kongar mangır medyasının üyelerinden TELE 1'de yaptığı açıklamada, "Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam." dedi.
Kendisine baskı yapılmasını durumunda gazetede yazmayacağını belirten Kongar, ''Türban olayını gündeme getirmesi iki sebepten dolayı yanlıştı. Bir gündemde değil. Çözülmüş sorun. İki daha büyük bir yanlış. Din konusunda bir madde bu. Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Siz yasa önerdiniz, o da Anayasa önerdi. Haydi buyrun bakalım. İki yanlış üst üste! Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam. Bunun üstünü örtmek için bana baskı yapmaya kalkarlarsa orada durmam. Ne o gazetede yazarım ne o televizyonda konuşurum." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN ÇELİŞKİSİNE NEVŞİN MENGÜ DİKKAT ÇEKTİ
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, "Eleştirince 'eleştirdi' oluyor ama canım kardeşim siz verdiğiniz teklifte zaten 'anayasayla güvence altında' yazmışsınız." diyerek CHP'nin çelişkisine de dikkat çekti.
Dün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını "Oldu olacak şeriat da gelsin" diyerek eleştiren CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki daha gösterdi.
CHP'nin kanun teklifini okurken kendisini tutamayarak gülen Mengü, "Zaten bakın, kanun teklifinin gerekçesinde diyor ki 'Teklifle kadınlarımızın anayasayla güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafetlerinin korunması öngörülmektedir'. Eleştirince 'eleştirdi' oluyor ama canım kardeşim siz verdiğiniz teklifte zaten 'anayasayla güvence altında' yazmışsınız." dedi.
ERDOĞAN'A GOLLÜK BİR PAS ATTI
Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini vurgulayan Mengü, "Kemal Bey aday olmak istiyor. Muhafazakar seçmen de Kemal Bey'e kuşkuyla bakıyor. Böyle bir ön alalım da muhafazakar seçmene kendimizi anlatalım, demek istemişler. Ama Erdoğan'ın en iyi bildiği mesele... AK Parti'yi iktidara taşıyan meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla Erdoğan bugün grup toplantısında çok rahattı yani uzun süredir olmadığı kadar. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önüne gollük bir pas attı." diye konuştu.
"TÜRKÇÜLER KİTABA BAKACAK OY VERECEK DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"
Mengü, kitap ve tespih detayına ilişkin ise, "Şey diye düşünüyorlar demek ki Türkçüler bakacak 'Aaa demek ki Kemal Bey bu kitabı okuyorsa dur ben Kemal Bey'e oy vereyim' diyecek, muhafazakarlar da bakacak 'Bak adamın önünde tespih var, niye biz Kemal Bey'e oy vermiyoruz' diyecek diye düşünüyorlar herhalde." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından çözülen ve tartışma konusu olmaktan çıkarılan "başörtüsü" konusuyla ilgili yaptığı riyakar açıklamalar sonrası CHP yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.
MANGIR MEDYASINDA GÜNDEM BAŞÖRTÜSÜ
Dün muhalif medyadaki programlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken, Kılıçdaroğlu ile adeta dalga geçildi.
Halk TV'de Ayşenur Arslan ile konuğu Bahattin Yücel'in yer aldığı programda Kılıçdaroğlu'nun sözleri değerlendirildi. Yücel, başörtüsü meselesinin Türkiye'nin temel sorunları arasında yer almadığını söylerken, CHP liderinin sözlerinin CHP'ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekti.