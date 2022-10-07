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    • Güncel
    • 07.10.2022 21:48
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    • 07.10.2022 22:18
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    Mangır medyasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir yumruk daha: "Yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam"

    Son dakika haberi! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesini çözen Başkan Erdoğan'a karşı böyle bir hamleye girişmesine mangır medyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak TELE 1 yayınında Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Emre Kongar, "Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam." dedi.

    takvim.com.tr
    Mangır medyasından Bay Kemal’e bir yumruk daha!

    Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.




    YANLIŞ YAPTI DİYE ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE KALKMAM | VİDEO İZLE


    Erdoğan CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmzken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.

    "KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"
    Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.

    YANDAŞLARI BİLE KILIÇDAROĞLU'NU CİDDİYE ALMADI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesin çözen Başkan Erdoğan'a karşı böyle bir hamleye girişmesi kendi yandaşları tarafından bile komik bulundu. Son olarak Emre Kongar mangır medyasının üyelerinden TELE 1'de yaptığı açıklamada, "Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam." dedi.

    Kendisine baskı yapılmasını durumunda gazetede yazmayacağını belirten Kongar, ''Türban olayını gündeme getirmesi iki sebepten dolayı yanlıştı. Bir gündemde değil. Çözülmüş sorun. İki daha büyük bir yanlış. Din konusunda bir madde bu. Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Siz yasa önerdiniz, o da Anayasa önerdi. Haydi buyrun bakalım. İki yanlış üst üste! Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam. Bunun üstünü örtmek için bana baskı yapmaya kalkarlarsa orada durmam. Ne o gazetede yazarım ne o televizyonda konuşurum." ifadelerini kullandı.

    CHP'NİN ÇELİŞKİSİNE NEVŞİN MENGÜ DİKKAT ÇEKTİ
    CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, "Eleştirince 'eleştirdi' oluyor ama canım kardeşim siz verdiğiniz teklifte zaten 'anayasayla güvence altında' yazmışsınız." diyerek CHP'nin çelişkisine de dikkat çekti.

    Dün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını "Oldu olacak şeriat da gelsin" diyerek eleştiren CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki daha gösterdi.

    CHP'nin kanun teklifini okurken kendisini tutamayarak gülen Mengü, "Zaten bakın, kanun teklifinin gerekçesinde diyor ki 'Teklifle kadınlarımızın anayasayla güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafetlerinin korunması öngörülmektedir'. Eleştirince 'eleştirdi' oluyor ama canım kardeşim siz verdiğiniz teklifte zaten 'anayasayla güvence altında' yazmışsınız." dedi.

    ERDOĞAN'A GOLLÜK BİR PAS ATTI
    Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini vurgulayan Mengü, "Kemal Bey aday olmak istiyor. Muhafazakar seçmen de Kemal Bey'e kuşkuyla bakıyor. Böyle bir ön alalım da muhafazakar seçmene kendimizi anlatalım, demek istemişler. Ama Erdoğan'ın en iyi bildiği mesele... AK Parti'yi iktidara taşıyan meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla Erdoğan bugün grup toplantısında çok rahattı yani uzun süredir olmadığı kadar. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önüne gollük bir pas attı." diye konuştu.

    "TÜRKÇÜLER KİTABA BAKACAK OY VERECEK DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"
    Mengü, kitap ve tespih detayına ilişkin ise, "Şey diye düşünüyorlar demek ki Türkçüler bakacak 'Aaa demek ki Kemal Bey bu kitabı okuyorsa dur ben Kemal Bey'e oy vereyim' diyecek, muhafazakarlar da bakacak 'Bak adamın önünde tespih var, niye biz Kemal Bey'e oy vermiyoruz' diyecek diye düşünüyorlar herhalde." dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından çözülen ve tartışma konusu olmaktan çıkarılan "başörtüsü" konusuyla ilgili yaptığı riyakar açıklamalar sonrası CHP yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.

    MANGIR MEDYASINDA GÜNDEM BAŞÖRTÜSÜ
    Dün muhalif medyadaki programlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken, Kılıçdaroğlu ile adeta dalga geçildi.

    Halk TV'de Ayşenur Arslan ile konuğu Bahattin Yücel'in yer aldığı programda Kılıçdaroğlu'nun sözleri değerlendirildi. Yücel, başörtüsü meselesinin Türkiye'nin temel sorunları arasında yer almadığını söylerken, CHP liderinin sözlerinin CHP'ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekti.

        Yücel konuşmasının devamında İran'da başörtüsünü çıkarmak için mücadele ettiğini söylerken , Türkiye'de ise AK Parti'nin "başörtüsü" ile ilgili bir baskı düzeni oluşturduğunu iddia etti. Bahattin Yücel sözlerinin devamında, "Bu konunun Türkiye'nin temel sorunu olduğu konusunda benim ciddi kuşkularım var. Umarım Kılıçdaroğlu bu konuyu çok iyi araştırmıştır. Çünkü bu seçmen üzerinde 'Ha AK Parti ha CHP, bir farkı yok' algısı oluşturur. CHP seçmeninden oy kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU İLE DAKİKALARCA DALGA GEÇTİ
        TELE1 ekranlarında yayınlanan programda ise Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ile adeta dakikalarca dalga geçti. Aysever eleştirilerini imalar yoluyla dile getirdi. Aysever konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi: Bir mutluluk geldi bana, bir refah bir heyecan... Yani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı...

        Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca, daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu...

        "AMAN EFENDİM CANIM EFENDİM"
        Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi."

        AYSEVER'DEN DAVUTOĞLU'NA: KÜÇÜK ENİŞTE
        Konuya ilişkin sözlerini, Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da göderme yaparak bitiren Aysever, "Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Daha büyük sorun ne olacak? Kim diyor bunu? Diyenler belli... Bakın; küçük enişte..." dedi.

        CHP YANDAŞI ORHAN BURSALI REZİL OLU
        Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Habertük ekranlarından tartışılırken Onur Erim Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' dediğini hatırlattı.

        "KILIÇDAROĞLU'NUN BÖYLE BİR SÖZÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM"
        Erim'in sözlerinin ardından CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı araya girerek, "Ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum. Başka CHP'liler söylemiş olabilir ama Kılıçdaroğlu baştan beri türbanla bir sorunu olmadığını söyleyen birisi." dedi.

        PROGRAMIN KAYDINI CANLI YAYINDA AÇTI
        Bursalı'nın sözleri sonrası Onur Erim, "Ben desteksiz atmam Orhan Bey buyrun." diyerek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinletti.

        Bursalı ise, "Ama orada söylediği başka bir bağlamdı orada." diyerek Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışarak daha da rezil oldu.

        Erim ise "Ne bağlamı ya türbandan bahsediyorlar işte. Bu kadar da yapmayın Orhan Bey." dedi.

        KILIÇDAROĞLU: BİR METRELİK BEZ PARÇASIDIR
        Kılıçdaroğlu yıllar önce başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanmıştı.

        Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı tek skandalı 'bez parçası' söylemi de değil...

        VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
        2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

        DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



            CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



            KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
            2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.

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