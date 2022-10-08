Başkan Erdoğan'dan 11 cemevinin açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar: Türkiye’nin yüzyılına hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Göztepe'de bulunan Şahkulu Sultan Dergâhı'nda 11 yeni cemevinin temel atma ve açılış törenine katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:



Sevgili peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heveslerin değil baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir.



Her bir yatırımla ülkemizi 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz.



Bu çerçevede ülkemizdeki Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerini bulmaya yönelik kapsamlı hazırlık yaptık. Alevi- Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekânların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir.



Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteğiyle yürütülecek. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir. (Koray TAŞDEMİR)