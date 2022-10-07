Başkan Erdoğan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.
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Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.
ERDOĞAN'I GÖRÜNCE ŞİİR OKUDU
Başkan Erdoğan kendisini görünce şiir okuyan bir kadınla sohbet etti.
Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda Alevi dedesi de katıldı.