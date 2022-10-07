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    • 07.10.2022 19:19
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    • 07.10.2022 19:28
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    Başkan Erdoğan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı. Tören sonrası beraberindekilerle Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezen Erdoğan'ı gören bir kadın şiir okudu. Başkan Erdoğan, kendisini uzun süre beklediğini dile getiren kadınla bir süre sohbet etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’ni gezdi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.


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    Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

    ERDOĞAN'I GÖRÜNCE ŞİİR OKUDU
    Başkan Erdoğan kendisini görünce şiir okuyan bir kadınla sohbet etti.

    Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda Alevi dedesi de katıldı.

        Törende, Şahkulu Sultan Dergahı Dedesi Ali Doğan tarafından "Gülbang Duası" edildi.

        Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu sanatçıları tarafından "Canım Kurban Olsun", "Vardım Kırklar Kapısına", "Ey Erenler Akıl Fikir Eylesin" deyişleri okundu.

        İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan 13 adımlık video izletildi. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

        TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

            Erdoğan, ''Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruyoruz. Cemevleri giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki tüm sorunlar çözülecek'' dedi.


            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Erdoğan, ''Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması çerçevesinde , bin 585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir." dedi.

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