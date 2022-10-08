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    Toplu taşı-ma! Metrobüsün arıza yapması sonucu vatandaşlar yine yürümek zorunda kaldı

    Metrobüs, köprü çıkışı arıza yaptı. Vatandaşlar Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. İBB’ye sert çıktı: Artık yolda kalmaktan bıktık.

    Toplu taşı-ma!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmette değil hezimette sınır tanımadı. Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızalara, vatandaşları çıldırttı. Bunun son örneği ise metrobüs hattında yaşandı.



    Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçen metrobüs Zincirlikuyu'ya yaklaşırken arıza yaptı. Vatandaşlar iki kıtayı birbirine bağlayan yolda kaldı.



    Metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar dakikalarda yürüyüp aktarma istasyonuna ulaştı. Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip sosyal medyada yayınladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İETT'ye tepki yağdı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında bir süre yoğunluk yaşandı.

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    Haberler Güncel Toplu taşı-ma! Metrobüsün arıza yapması sonucu vatandaşlar yine yürümek zorunda kaldı
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