Toplu taşı-ma! Metrobüsün arıza yapması sonucu vatandaşlar yine yürümek zorunda kaldı





Metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar dakikalarda yürüyüp aktarma istasyonuna ulaştı. Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip sosyal medyada yayınladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İETT'ye tepki yağdı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında bir süre yoğunluk yaşandı.

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