İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 ilçenin yabancılar için ikamet iznine kapatıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 ilçenin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzensiz göçle ilgili düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:
İSTİSNALARI VAR
"Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. 2 ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır."
İSTANBUL'DA SAYI DÜŞTÜ
Nisan'da İstanbul'daki yabancı sayısı 1 milyon 309 bin 394 iken, son aylarda Rusya ve Ukraynalı gelmesine rağmen rakamın 1 milyon 271 bin 279'a düştüğünü söyleyen Soylu, şöyle konuştu: "Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelen ve geçici koruma altında bulunan 3 milyon 646 bin 278. İkamet izniyle yani düzenli şekilde Türkiye'de kalan öğrenci ikameti, çalışma ikameti, aile ikameti, misyonda çalışanlar, yabancı şirketlerde çalışanlar, yabancı olup Türkiye'de çalışanlar, tarımda çalışanlar da dahil olmak üzere toplam kalanların sayısı 1 milyon 363 bin 983."