Mevlid Kandilinde hangi zikirler çekilir? | Mevlid Kandili ZİKRİLERİ VE TESBİHLERİ |Mevlid Kandili esmalar, dualar ve ibadetler...

Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma akşamı idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, bu özel gecede ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.
MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ
Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
Lâ ilâhe illallah.
Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.
Sübhanallah.
Elhamdülillah.
Allahu ekber
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ
"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"