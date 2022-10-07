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    • Güncel
    • 07.10.2022 13:38
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    • 07.10.2022 13:38
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    İstanbul'da 8 ilçe yabancıların ikamet iznine kapatıldı

    Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Daha önceden ikamet iznine kapatılan Esenyurt ve Fatih'le beraber; 10 ilçede bundan sonra yeni yabancı kaydı yapılmayacak.

    8 ilçede ikamet izni kapandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.

    Bakan Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    YABANCI KAYDI YAPILMAYACAK
    Bugün aldıkları kararlara değinen Soylu, Esenyurt ve Fatih'in tüm yabancı oturumuna kapalı olduğunu dile getirdi.

    Soylu, şunları kaydetti:
    Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak.

    İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi.

    10 İLÇE İKAMETE KAPATILDI
    Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih.

    Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır.

    MÜLTECİLERİN SAYISI!
    Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.
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        Haberler Güncel İstanbul'da 8 ilçe yabancıların ikamet iznine kapatıldı
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