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    • 07.10.2022 13:54
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    • 07.10.2022 14:34
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar! Miçotakis'e sert tepki: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Çekya'da Miçotakis'le tartıştığı iddialarıyla ilgili  "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı." dedi.

    ’’Protokol kaidelerini bilmeyen biri’’

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    ''Protokol kaidelerini bilmeyen biri'' VİDEO

    PUTİN GÖRÜŞMESİ
    Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak.

    MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİASI
    Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.

    ABD İLE F16 GÖRÜŞMELERİ
    Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var.

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    Başkan Erdoğan’dan Çekya dönüşü önemli açıklamalar
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar! Miçotakis'e sert tepki: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
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