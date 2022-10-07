Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Kültür ve Cemevi Başkanlığı 2022 bitmeden kurulacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 2022 yılı bitmeden kurulacağı bildirildi. Başkanlıkla birlikte Alevi dedelerine maaş bağlanacağı bildirildi. Fatura ve temel giderler gibi taleplerde kolaylık sağlanacak.







Bugün yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, ''Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruyoruz. Cemevleri giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki tüm sorunlar çözülecek'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Erdoğan, ''Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması çerçevesinde , bin 585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir." ifadelerini kullanmıştı.