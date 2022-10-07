Altay tankı TCG Anadolu'ya çıktı: "Envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz"

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri Altay prototipi ile yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi.

ALTAY TANKI TCG ANADOLU'YA ÇIKTI! VİDEO İZLE

Demir, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz."

TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisindeki incelemelerinin ardından 17 Eylül'de açıklamalarda bulunmuştu.



ARTIK BU GEMİLERİ KENDİMİZ TASARLAYACAK BOYUTA GELDİK

TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK | VİDEO İZLE



TCG Anadolu gemisi için geri sayımın başladığını belirten Demir, "Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik." dedi.