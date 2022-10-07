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    • 07.10.2022 18:38
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    • 07.10.2022 19:04
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    CHP ve mafya iş birliği yargıda! Tartıştığı esnafı vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e 6 yıl 9 aya kadar hapis istemi

    İzmir'de Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında savcı mütalaasını sundu. Söz konusu mütaalada tartıştığı esnafın bacaklarından vurulması olayının azmettiricisi olduğu öne sürülen CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. CHP'li Gürbüz, Foça'da büfe işletmecisi İsmail Kılınç ile tartışmış, kavganın akabinde Kılınç silahla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından konuşan talihsiz esnaf, başkanın kendisini nam salmak için mafyaya vurdurttuğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Başkan’a 6 yıl 9 aya kadar hapis!

    İzmir'de elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne yönelik davada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünü bildirdi.

    İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 60 sanıklı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz yargılanan bir kısım sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.


    Fotoğrafta: Binali Camgöz

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

    Savcı, mütalaasında Karadağ'da tutuklu bulunan Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu 4 firari sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonuçlarının beklenmesi istedi.



    Bir esnafın bacaklarından vurulması olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün, bu suçtan 1 yıl 6 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapsini isteyen savcı, diğer 55 sanık için de çeşitli hapis cezaları talep etti.

    Taraf avukatları, savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Ekim'e ertelendi.

    OLAY
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 38 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

    İddianamede Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğramasının aralarında bulunduğu çok sayıda suça yer verilmişti.



        CHP'Lİ GÜRBÜZ'E 'AZMETTİRME' SUÇLAMASIYLA İDDİANAME
        Bu iddianamede müşteki sıfatıyla bulunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında daha sonra bir esnafın bacaklarından silahla vurulması olayına ilişkin, "azmettirme" suçlamasıyla başka bir iddianame hazırlamış ve diğer dosyayla birleştirilmişti.

        Dava açıldığında 38 olan sanık sayısı, diğer dosyaların da birleştirilmesiyle 60'a çıkmıştı.

        KARADAĞ'DA PAKETLENDİ
        "Deniz" ismiyle de bilinen ve "kırmızı bülten" çıkartılan firari sanık Binali Camgöz, 6 Temmuz'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'da sahte kimlikle yakalanmıştı.



        CHP'Lİ FOCA BELEDİYE BAŞKANI 'NAM SALMAK İÇİN MAFYAYA VURDURTTU' İDDİASI
        Savcının sunduğu mütaalada CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e hapis cezası isteniyor.

        Foça'da bir büfe işletmecisi, CHP'li Başkan Fatih Gürbüz ile bir tartışma yaşamış, olayın akabinde bacaklarından vurulmuştu. Gürbüz'ün olayda azmettirici olduğu iddia edilmişti.



        Bacaklarından vurulan işletmeci İsmail Kılınç, başkanın kendisini nam salmak için mafyaya vurdurttuğunu öne sürdü.

        Saldırı sonucu sakat kalan İsmail Kılınç, "Silahlı saldırı olayından kısa süre önce kiraladığım yerde çay bahçesine gölgelik kuracaktım. Belediye Başkanı, 'Burası sit alanı. Yapamazsınız' dedi. Ben de 'Cezai işlem uygularsınız' dedim. Tartıştık. O gece beni arayıp tehdit edip 'Ben eski başkanlara benzemem' dedi" şeklinde konuştu.



            "BAŞKANA KİMSE POSTA KOYAMAZ, SAHİPSİZ DEĞİL"

            Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü;

            Beni vuran kişi kaçarken 'Başkana kimse posta koyamaz. Başkan sahipsiz değil' diye bağırdı. Ayrıca çete üyelerinin başkan ile olan Whatsapp görüşmeleri de var" diye konuştu. Kılınç, "Olayın üzerinden 1.5 sene geçti ancak bacağımdaki yaralar hala iyileşmedi.

            Sağ bacağında 100'den fazla çoklu kırık var. Bacağıma isabet eden 8 kurşunun bıraktığı tahribat nedeniyle artık desteksiz yürüyemiyorum. Sakat kaldım. 4 evladım var. Çalışamıyorum. Çocuklarıma kim bakacak? Beni bu hale getiren Başkan Gürbüz hala neden görevde? Anlamış değilim"
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            Haberler Güncel CHP ve mafya iş birliği yargıda! Tartıştığı esnafı vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e 6 yıl 9 aya kadar hapis istemi
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