CHP ve mafya iş birliği yargıda! Tartıştığı esnafı vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e 6 yıl 9 aya kadar hapis istemi





CHP'Lİ GÜRBÜZ'E 'AZMETTİRME' SUÇLAMASIYLA İDDİANAME

Bu iddianamede müşteki sıfatıyla bulunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında daha sonra bir esnafın bacaklarından silahla vurulması olayına ilişkin, "azmettirme" suçlamasıyla başka bir iddianame hazırlamış ve diğer dosyayla birleştirilmişti.

Dava açıldığında 38 olan sanık sayısı, diğer dosyaların da birleştirilmesiyle 60'a çıkmıştı.

KARADAĞ'DA PAKETLENDİ

"Deniz" ismiyle de bilinen ve "kırmızı bülten" çıkartılan firari sanık Binali Camgöz, 6 Temmuz'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'da sahte kimlikle yakalanmıştı.