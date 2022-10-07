AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmak





"AK PARTİ'NİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Gençliğin sadece yaştan ve sayılardan ibaret olmadığını söyleyen Çelik, "Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının siyasi hayatlarının en önemli kampanyalarından biri olduğunu dile getirerek, "2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet'imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor ama Cumhuriyet en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir." ifadelerini kullandı.