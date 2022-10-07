AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde partisinin "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.
"AK PARTİ'NİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"
Gençliğin sadece yaştan ve sayılardan ibaret olmadığını söyleyen Çelik, "Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.
Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının siyasi hayatlarının en önemli kampanyalarından biri olduğunu dile getirerek, "2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet'imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor ama Cumhuriyet en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ 20 YILLIK YATIRIMLARIYLA TÜRKİYE'Yİ 2023'E HAZIRLADI
AK Parti'nin 20 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırladığını vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan çalışmalar, insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak, aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi. Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle, büyük bir öz güven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti." dedi.
Çelik, muhalefetin, "Demokrasi getireceğiz, Türkiye'yi şöyle büyüteceğiz" şeklinde beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaten gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştirecekmiş gibi konuşuyorlar. Olan bitenden haberleri yok." diye konuştu.