Türkiye karşıtı KKTC'li vekile anladığı dilden cevap: Peçete fırlattılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu'nda Başkan Recep Tayyip Edoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan milletvekili Doğuş Derya, skandal sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

Türkiye karşıtı KKTC'li vekile parlamentoda tepki | VİDEO

ÇİRKİN İFADELER

Derya, adada iki toplumlu çözümü savunduklarını söyleyen ve silahsızlanma adına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de karşı çıktı.

Türkiye'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın.