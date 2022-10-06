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    • 06.10.2022 18:33
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    • 06.10.2022 18:51
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    Türkiye karşıtı KKTC'li vekile anladığı dilden cevap: Peçete fırlattılar

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili Doğuş Derya, Meclis'te yaptığı skandal konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve adada konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. Yunanistan eski Başbakanı Alexis Çipras ve HDP'li siyasetçilerle yan yana fotoğrafları çıkan Derya'nın eski bir konuşması ortaya çıktı. Meclis kürsüsünde faşizme karşı omuz omuza diye bağıran Derya, zafer işareti yaparak konuşmasını sonladırırken, parlamenterlerden birinin peçetesini kendisine fırlattığı kameralara yansıdı.

    Türkiye karşıtı KKTC’li vekile parlamentoda tepki

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu'nda Başkan Recep Tayyip Edoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan milletvekili Doğuş Derya, skandal sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

    Türkiye karşıtı KKTC'li vekile parlamentoda tepki | VİDEO

    ÇİRKİN İFADELER
    Derya, adada iki toplumlu çözümü savunduklarını söyleyen ve silahsızlanma adına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de karşı çıktı.

    Türkiye'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:
    Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın.

    KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.

    HADSİZ VE PROVOKATİF
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada "KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

        KÜRSÜDE SLOGAN
        Sık sık kürsüye gelerek buna benzer konuşmalar yapan vekinin sözleri üzerinden tartışmalar devam ederken Derya'nın, daha önce yaptığı bir konuşma ortaya çıktı.

        Görüntülerde yine üst perdeden KKTC ve Türkiye değerlerine yönelik sözler kullanan Derya, konuşmasını "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı ile bitiriyor.

        VEKİL PEÇETE FIRLATTI
        Son sözleriyle birlikte zafer işareti de yapan Derya'yı konuşması boyunca sabırla dinleyen parlementerlerden biri ise bu slogan üzerine daha fazla dayanamayarak kürsüden ayrılan Derya'ya masadan aldığı peçeteyi fırlatıyor.

        BİR ANDA GERİLDİ
        Bir anda gerilen ortamda vekillerin arasına diğer parlamenterler girerek ortamı sakinleştiriyor. Bu görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük destek aldı. Peçeteyi fırlatan vekil için olumlu yorumların yapıldığı paylaşıma beğeni yağdı.
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