Türkiye karşıtı KKTC'li vekile anladığı dilden cevap: Peçete fırlattılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu'nda Başkan Recep Tayyip Edoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan milletvekili Doğuş Derya, skandal sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.
Türkiye karşıtı KKTC'li vekile parlamentoda tepki | VİDEO
ÇİRKİN İFADELER
Derya, adada iki toplumlu çözümü savunduklarını söyleyen ve silahsızlanma adına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de karşı çıktı.
Türkiye'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:
Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın.
KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.
HADSİZ VE PROVOKATİF
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada "KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.