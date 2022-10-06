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Türkiye’yi hedef alan KKTC vekili Doğuş Derya’ya parlamentoda tokat gibi cevap! Suratına peçete attılar

Türkiye’yi hedef alan KKTC vekili Doğuş Derya’ya parlamentoda tokat gibi cevap! Suratına peçete attılar
06.10.2022 18:37 - Son Güncelleme: 06.10.2022 18:37

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili Doğuş Derya, Meclis'te yaptığı skandal konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve adada konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. Yunanistan eski Başbakanı Alexis Çipras ve HDP'li siyasetçilerle yan yana fotoğrafları çıkan Derya'nın eski bir konuşması ortaya çıktı. Meclis kürsüsünde faşizme karşı omuz omuza diye bağıran Derya, zafer işareti yaparak konuşmasını sonladırırken, parlamenterlerden birinin peçetesini kendisine fırlattığı kameralara yansıdı.

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