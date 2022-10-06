Pendik'te CHP'nin hayır oyu verdiği caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verildi

Pendik Belediyesi Ekim ayı 2'nci bileşimi Perşembe günü Meclis Başkanvekili Av. Murat Türkyılmaz başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti.
Meclis oturumunda gündem maddeleri arasında bulunan,12 yol aksının isimlendirilmesi, 3 yolun kısaltılması, 4 yol aksının uzatılması, 3 sokağın aksının kapatılması, 5 yol aksının korunması ve 3 yol aksının değiştirilmesi teklifini görüşüldü. Meclise sunulan teklifte, isimlendirilecek yeni yol aksları için Sultan Vahdettin, Sultan Abdülhamit Han caddeleri isimleri önerildi.
CHP GRUBU İSİMLERİ PROVOKATİF BULDU
Pendik Belediye Meclisi'ne sunulan teklifle ilgili olarak söz alan CHP'li üye Tarık Balyalı cadde isimlerini provokatif olarak değerlendirdi. CHP'li meclis üyesi Balyalı konuşmasında şunları söyledi:
"Kutuplaşmadan medet uman bir anlayış içinde bu teklifin içinde bazı isimlendirmelerin değerlendirildiği kanaatindeyiz. Üstelik bu teklif de İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yılına denk getiriliyor. Tamamen provokatif olarak değerlendiriyoruz. Pendik Belediye Meclisi'ni ilgilendiren konularda, genel siyasetin dahil olduğu kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu tekliflerin olmasını da doğru bulmuyoruz. Bu anlamda, adedimiz olmadığı halde, bu maddedeki sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyoruz."
CUMHUR İTTİFAKI OYLARIYLA KABUL EDİLDİ
Balyalı'nın konuşmasının ardından yapılan oylamada teklif, CHP'nin ret oylarına karşılık Cumhur İttifaki üyeleri olan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Sultan Abdulhamithan ve Sultan Vahdettin isimlerinin caddelere verilmesini provokatif bir adım olarak değerlendiren CHP grubunun ret oylarına karşı kabul edilmesinin ardından meclisi yöneten Meclis Başkanvekili Av. Murat Türkyılmaz, "Pendik Belediye Meclisi'nde CHP'nin reddi ve Cumhur İttifakının kabul oyalarıyla; Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin İsimleri iki caddemize verilmiştir. Hayırlı Olsun, Mekanları Cennet olsun" ifadelerini kullandı.