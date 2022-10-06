Pendik'te CHP'nin hayır oyu verdiği caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verildi





CHP GRUBU İSİMLERİ PROVOKATİF BULDU

Pendik Belediye Meclisi'ne sunulan teklifle ilgili olarak söz alan CHP'li üye Tarık Balyalı cadde isimlerini provokatif olarak değerlendirdi. CHP'li meclis üyesi Balyalı konuşmasında şunları söyledi:



"Kutuplaşmadan medet uman bir anlayış içinde bu teklifin içinde bazı isimlendirmelerin değerlendirildiği kanaatindeyiz. Üstelik bu teklif de İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yılına denk getiriliyor. Tamamen provokatif olarak değerlendiriyoruz. Pendik Belediye Meclisi'ni ilgilendiren konularda, genel siyasetin dahil olduğu kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu tekliflerin olmasını da doğru bulmuyoruz. Bu anlamda, adedimiz olmadığı halde, bu maddedeki sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyoruz."