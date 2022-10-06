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    • 06.10.2022 17:29
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    • 06.10.2022 18:05
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    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi YENİ VİDEO İZLE sansürsüz! Bu kez yaşlı kadına kilise müziği açarak haç çıkarttılar: "İşlediğin günahları al buradan at"

    Tüm Türkiye İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayıdır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen videoları konuşuyor. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların 79 yaşındaki Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.Skandalda yeni video görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde, erkek hemşirenin hasta yatağında yatan Nazmiye Zeren'e özellikle kilise müziği de açarak haç çıkartma hareketi yaptırdığı görülüyor. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi YENİ VİDEO İZLE sansürsüz!

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamele Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. İşte yeni video...

    İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların 79 yaşındaki Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.

    Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Hastane çalışanlarının Nermin Zeren'e eziyet ettiklerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir kadın hemşire tarafından çekildiği anlaşılan yeni görüntülerde, erkek hemşirenin hasta yatağında yatan Nazmiye Zeren'e özellikle kilise müziği de açarak haç çıkartma hareketi yaptırdığı görülüyor.

        KİLİSE MÜZİĞİ AÇIP HAÇ ÇIKARTTIRDILAR
        Erkek hemşire, görüntülerin devamında haç çıkarma işlemi yaptırdığı çaresiz kadınla ' Getir işlediğin günahları al buradan at. At. At günahları.

        Hadi topla günahları elinde. At" dediği görüldü. Videonun sonunda ise yaşlı kadının 'Tamam' dediği erkek hemşirenin ise, "Bugünkü seansımız da bitti" dediği ortaya çıktı.
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