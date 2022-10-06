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Çipras ve HDP'lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye'yi hedef aldı! Rauf Denktaş'ın kemiklerini sızlatan konuşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili Doğuş Derya, KKTC parlamentosunda öyle bir konuşma yaptı ki Rauf Denktaş'ın kemikleri sızlar. Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve HDP'li vekilllerin kankası olan adeta Rum ağzıyla konuşan Derya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. "Yunanistan savaş yapmayacağız diyor. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist kendisine karşı iki bölgeli çözümü savunmaya devam edeceğiz." diye Doğuş Derya, Başkan Erdoğan'ın KKTC için verdiği mücadeleyi hiçe sayıp "Sayın Erdoğan KKTC'yi tanısınlar demiş. Önce kendileri tanısın" ifadelerini de kullandı.

06.10.2022 13:28 - Son Güncelleme: 06.10.2022 13:36
Çipras ve HDP’lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye’yi hedef aldı! Rauf Denktaş’ın kemiklerini sızlatan konuşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya meclisteki konuşmasında skandal sözlere imza attı.

KKTC vekili Türkiye'yi hedef aldı VİDEO

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Çipras ve HDP’lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye’yi hedef aldı! Rauf Denktaş’ın kemiklerini sızlatan konuşma

Yaptığı konuşmada Derya, Türkiye ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldı.

Çipras ve HDP’lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye’yi hedef aldı! Rauf Denktaş’ın kemiklerini sızlatan konuşma

TSK'nın adadaki varlığını eleştiren Derya, "Birileri milliyetçilik yarışında diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkmakta. Bir Kıbrıstlı yurtsever ve Türk olarak konuşuyorum. Bu konuları futbol taraftarı gibi ele almayacaksın" dedi.

Çipras ve HDP’lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye’yi hedef aldı! Rauf Denktaş’ın kemiklerini sızlatan konuşma

Silahlanmaya karşı olduğunu ifade eden Derya, "Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın" sözlerine yer verdi.

Çipras ve HDP’lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye’yi hedef aldı! Rauf Denktaş’ın kemiklerini sızlatan konuşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen vekil "KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler" ifadelerine bulundu.

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