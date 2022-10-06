Çipras ve HDP’lilerin kankası KKTC vekili Doğuş Derya Türkiye’yi hedef aldı! Rauf Denktaş’ın kemiklerini sızlatan konuşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen vekil "KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler" ifadelerine bulundu.