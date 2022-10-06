Prag'da Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi... Bomba 'Kılıçdaroğlu' göndermesi: Mükemmel bir gol attınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da coşkuyla karşılandı.
Türk vatandaşları Başkan Erdoğanm'ı "Reis ölümüne seninleyiz" pankartlarıyla karşılarken Erdoğan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ
Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.
Bir vatandaş "Başkanım dünkü penaltınız harikaydı. Mükemmel bir gol attınız" ifadeleriyle Erdoğan'ın TBMM kürsüsünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığını deşifre etmesine gönderme yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA AYAR: SAMİMİYSEN GEL ANAYASAYLA ÇÖZELİM
Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı.
Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.