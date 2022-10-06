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    • 06.10.2022 13:37
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    • 06.10.2022 14:07
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    Prag'da Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi... Bomba 'Kılıçdaroğlu' göndermesi: Mükemmel bir gol attınız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da coşkuyla karşılandı. Bir vatandaş "Başkanım dünkü penaltınız harikaydı. Mükemmel bir gol attınız" ifadeleriyle Erdoğan'ın TBMM kürsüsünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığını deşifre etmesine gönderme yaptı.

    takvim.com.tr
    Mükemmel bir gol attınız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da coşkuyla karşılandı.

    Türk vatandaşları Başkan Erdoğanm'ı "Reis ölümüne seninleyiz" pankartlarıyla karşılarken Erdoğan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ
    Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

    Bir vatandaş "Başkanım dünkü penaltınız harikaydı. Mükemmel bir gol attınız" ifadeleriyle Erdoğan'ın TBMM kürsüsünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığını deşifre etmesine gönderme yaptı.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA AYAR: SAMİMİYSEN GEL ANAYASAYLA ÇÖZELİM
    Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı.

    Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.

        Erdoğan CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmzken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.

        "KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"
        Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.

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        Başkan Erdoğan’ın Avrupa çıkarması!
        Haberler Güncel Prag'da Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi... Bomba 'Kılıçdaroğlu' göndermesi: Mükemmel bir gol attınız
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