KKTC vekili Doğuş Derya, KKTC Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef aldı.
DERYA DOĞUŞ KİMDİR?
1978'de Lefkoşa'da doğan Derya, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Üniversite yılarında Kıbrıslı yükseköğrenim gençliğinin bir araya geldiği Üniversite Temsilciler Konseyi'nin (1986-1999) ilk ve tek kadın başkanı oldu.
DERYA DOĞUŞ NE DEDİ?
Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC'yi tanıyın demiş sayın Erdoğan.
Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.
Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz."