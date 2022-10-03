Elektrik ve gaz desteğine vergi istisnası! Torba yasanın detayları belli oldu! O borçlar siliniyor

Milliyet'te yer alan habere göre, Ücretlilere elektrik ve doğalgaz giderleri karşılığı yapılan ödemelerin gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinden istisna edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar işverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için mevcut ücretlerine ilave olarak 1000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek.