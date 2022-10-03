Elektrik ve gaz desteğine vergi istisnası! Torba yasanın detayları belli oldu! O borçlar siliniyor
Hükümet işçi, işveren ve ihtiyaç sahiplerine desteklerine devam ediyor. Meclis'e sunulacak olan ekonomik torba teklifinin detayları ortaya çıktı. Buna göre, Ücretlilere elektrik ve doğalgaz giderleri karşılığı yapılan ödemelerin gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinden istisna edilecek. Birçok kişinin ise borçları silinecek. İşte detaylar...
Milliyet'te yer alan habere göre, Ücretlilere elektrik ve doğalgaz giderleri karşılığı yapılan ödemelerin gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinden istisna edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar işverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için mevcut ücretlerine ilave olarak 1000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek.
2022 yılı sonuna kadar uygulaması öngörülen kur korumalı mevduat ile ilgili istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına istisnayı, 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibariyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilecek.
YEMEK BEDELİ İSTİSNASI
İşverenlerin işyerinde veya müştemilatında yemek vermediği durumlarda çalışılan günlere ait yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutara kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna edilecek. Bu istisna uygulaması 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak. Bunun için yemek hizmeti veren kuruluşlara bedelinin ödenmesi suretiyle temin edilen ve yemek kartları diye adlandırılan kartların kullanılması koşulu aranacak.