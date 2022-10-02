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    Vatandaşın borcu siliniyor! İcrada dosya kalmayacak! Gözler Meclis'e gelecek torba yasada...

    Milyonlarca vatandaşın icraya düşmüş borçlarını tasfiye edecek düzenleme Meclis gündemine geliyor. Böylece abonelik borçları ile kredi ve kart borçlarının önemli bir bölümü silinecek.

    Vatandaşın borcu siliniyor

    TBMM'nin yasama yılına başlamasıyla birlikte vatandaşın gözü de Meclis'e çevrildi. Meclis'in gündemine gelecek torba yasanın en önemli maddelerinden birisi de vatandaşın icraya verilmiş borçlarının silinmesi olacak.



    Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak olan bu hamle ile 2 bin TL'ye kadar olan borçlar silinecek.



    Elektrik, su doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklı 2000 TL'ye kadar borçların tamamı silinecek.



        Bu arada varlık yönetim şirketlerine devretmiş 2.500 TL'ye kadar kredi kartı ve kredi borçları da tasfiye edilecek.



        Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.



        Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.



            Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.



            Toplamda 5 milyona yakın vatandaşın 9 milyon dosyasının kapatılması mümkün olacak.

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            Haberler Ekonomi Vatandaşın borcu siliniyor! İcrada dosya kalmayacak! Gözler Meclis'e gelecek torba yasada...
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