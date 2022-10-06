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    • Güncel
    • 06.10.2022 19:38
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    • 06.10.2022 20:23
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    Prag'da diplomasi masası kuruldu! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

    Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı Prag'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi. Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson, AB Komisyonu Başkanı Leyen, Çekya Başbakanı Fiala ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

    Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü.

    PRAG KALESİ'NDE BASINA KAPALI ZİRVE
    Prag Kalesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu.



    LEYEN VE FİALA...
    Prag'da temaslarını sürdürüren Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de bir araya geldi.
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        Haberler Güncel Prag'da diplomasi masası kuruldu! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
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