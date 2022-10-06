Prag'da diplomasi masası kuruldu! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü.
PRAG KALESİ'NDE BASINA KAPALI ZİRVE
Prag Kalesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu.
LEYEN VE FİALA...
Prag'da temaslarını sürdürüren Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de bir araya geldi.