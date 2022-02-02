CHP yandaşı TELE 1'de Emre Kongar'dan Kur'an-ı Kerim'e hakaret: 4-6 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında beyinleri yıkanıyor

CHP'nin fonladığı kanallardan TELE 1'de konuşan Prof. Dr. Emre Kongar, 4-6 yaşındaki çocukların Kur'an kursları aracılığıyla beyinlerinin yıkandığını savundu.
"KIZ ÇOCUKLARININ BAŞLARI BAĞLI, ERKEKLER TAKKELİ CÜBBELİ"
Kongar, şunları söyledi "Diyanet İşleri Başkanlığı, okul öncesi eğitim çerçevesinde 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde onlarında okul öncesi eğitimden sayılması girişimleri var. Ayrıca başka şeyleri de görüyoruz. Sabi sübyan dediğimiz bebelerin; kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli hepsi beyaz cübbeli sokaklarda dolaştırıldıklarını gösteri mahiyetinde yürütüldüklerini görüyoruz.
"ÇOCUKLARIN BEYİNLERİ YIKANIYOR"
Öyle eğitimle başladığınız takdirde siyasette çocukların kullanılmasının totalizm olarak tanımlamamın temellerini atmış oluyorsunuz. Bugünkü ve yarınki Türkiye için bu çok tehlikeli bir gidiştir. Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferim alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor.
"BEYİNLERİ YIKANAN ÇOCUKLAR HAKARET EDİYOR"
Bunu yapmasınlar, bu çocuklarımızın beyinleri ve kalpleriyle oynamasınlar. Bunu ne politikada yapsınlar ne de eğitimde yapsınlar. Çünkü ikisi paralel gidiyor. Tam onlar dolu dizgin gidiyor. Bir de bakıyorsunuz 10 yaşında bir çocuk çıkıp anamuhalefet partisi genel başkanına hakaret ettiriliyor. "