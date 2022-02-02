CHP yandaşı TELE 1'de Emre Kongar'dan Kur'an-ı Kerim'e hakaret: 4-6 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında beyinleri yıkanıyor

"ÇOCUKLARIN BEYİNLERİ YIKANIYOR"

Öyle eğitimle başladığınız takdirde siyasette çocukların kullanılmasının totalizm olarak tanımlamamın temellerini atmış oluyorsunuz. Bugünkü ve yarınki Türkiye için bu çok tehlikeli bir gidiştir. Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferim alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor.