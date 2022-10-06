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    • 06.10.2022 15:16
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    • 06.10.2022 15:16
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    Bulgaristan'dan Necip Hablemitoğlu suikastının bir numarası Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi

    Son dakika haberi! Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma yapıldı. İade talebi için gerekçe isteyen mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Göktaş ne zaman iade edilecek? Flaş karar

    Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi.



    BULGARİSTAN TUTUKLAMA İÇİN GEREKÇE İSTEDİ
    Bugün Haskovo Bölge Mahkemesi'nde Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebiyle ilgili duruşma yapıldı.

    Duruşma sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.

        Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

        GÖKTAŞ NE ZAMAN İADE EDİLECEK? VİDEO İZLE

        NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
        13 Eylül'de konuyla ilgili canlı yayınında son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, "40 gün boyunca tutukla kalacak. Bu ülkeye sığınma talebinin kabul edilmeyeceği biliniyor. Sebebi bu ülkede Avrupa mevzuatının yerel mevzuatın üzerinde bulunuyor. En geç 1.5 ay içerisinde Türkiye'ye iade edilebilir. İlk önce yakalandı ancak daha sonra serbest bırakıldı ancak Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığında tekrar yakalandı." dedi.

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        Haberler Güncel Bulgaristan'dan Necip Hablemitoğlu suikastının bir numarası Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi
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