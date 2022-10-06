Bulgaristan'dan Necip Hablemitoğlu suikastının bir numarası Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi

Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

GÖKTAŞ NE ZAMAN İADE EDİLECEK? VİDEO İZLE

NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

13 Eylül'de konuyla ilgili canlı yayınında son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, "40 gün boyunca tutukla kalacak. Bu ülkeye sığınma talebinin kabul edilmeyeceği biliniyor. Sebebi bu ülkede Avrupa mevzuatının yerel mevzuatın üzerinde bulunuyor. En geç 1.5 ay içerisinde Türkiye'ye iade edilebilir. İlk önce yakalandı ancak daha sonra serbest bırakıldı ancak Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığında tekrar yakalandı." dedi.