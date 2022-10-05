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CHP başörtüsünde anayasa değişikliğine karşı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kuliste cevabı yapıştırdı: ''Olacağı buydu''

CHP başörtüsünde anayasa değişikliğine karşı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kuliste cevabı yapıştırdı: ''Olacağı buydu''
05.10.2022 13:49

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Son dakika haberleri... Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi. Bu çağrı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan ise 'Olacağı buydu diye cevap verdi.

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