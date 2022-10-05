Google’dan haritalarda çifte standart! Yunanistan'ı gizledi, Türk askeri üssünü ifşa etti

ABD'li arama motoru Google, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye ait ve stratejik öneme sahip olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının isimlerini Yunanca yazmıştı.
BİR SKANDAL DAHA
Google Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerinin devam ettiği bir dönemde bir skandal daha imza attı.
ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürsüz şekilde yayınlıyor. Görüntülerde Türkiye'nin stratejik uçak ve gemileri net bir şekilde görülüyor, askeri üs ve tesislerin yerleşimi tüm ayrıntılarıyla gösteriliyor.
YUNAN ÜSLERİ GİZLENİYOR
Ancak aynı harita Yunanistan'a çevrildiğinde askeri üs ve tesislerin net bir şekilde sansürlendiği görünüyor.