Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2022 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2022 12:14
    ABONE OL

    Google’dan haritalarda çifte standart! Yunanistan'ı gizledi, Türk askeri üssünü ifşa etti

    Son dakika haberi! Google Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerinin devam ettiği bir dönemde bir skandal daha imza attı. Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürsüz şekilde yayınlayan ABD'li arama motoru, Yunanistan'ın askeri üs ve tesislerin net bir şekilde gizlediği görülüyor.

    takvim.com.tr
    Google’dan haritalarda çifte standart!

    ABD'li arama motoru Google, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye ait ve stratejik öneme sahip olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının isimlerini Yunanca yazmıştı.

    BİR SKANDAL DAHA
    Google Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerinin devam ettiği bir dönemde bir skandal daha imza attı.



    ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürsüz şekilde yayınlıyor. Görüntülerde Türkiye'nin stratejik uçak ve gemileri net bir şekilde görülüyor, askeri üs ve tesislerin yerleşimi tüm ayrıntılarıyla gösteriliyor.


    YUNAN ÜSLERİ GİZLENİYOR
    Ancak aynı harita Yunanistan'a çevrildiğinde askeri üs ve tesislerin net bir şekilde sansürlendiği görünüyor.



        ÇİFTE STANDART
        Bunlar arasında ABD'nin Yunanistan'da kullandığı Suda Deniz Üssü de bulunuyor.



        TÜRKİYE'YE KARŞI DÜŞMANCA TAVIR
        Google bu sansürü Avrupa'daki birçok ülke ve İsrail için de uyguluyor, Türkiye'ye ise uygulamıyor.

        Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıkmıştı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi ise dikkat çekmişti. Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlemişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Doğal gaz patlaması! Bir çocuk enkaz altında
        Haberler Güncel Google’dan haritalarda çifte standart! Yunanistan'ı gizledi, Türk askeri üssünü ifşa etti
            SON DAKİKA