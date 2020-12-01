İsimler psikolojik olarak büyük anlam taşır, "Adalar Denizi" tabiri hangi anlamla söyleniyorsa, Yunanistan da aynı amaçla İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın isimlerini kabul etmeyerek "Dardanelles" ve "Bosphorus" olarak adlandırmaktadır. Ne Google İstanbul Boğazı'na "Bosphorus" diyerek ismini değiştirebilir, ne de Yunanistan Çanakkale Boğazı'na "Dardanelles" diyerek ismini değiştirebilir. Bu Türkiye'ye hakarettir. Google derhal düzeltmeli." açıklamasında bulundu.