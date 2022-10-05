CHP'nin skandal raporunu savunan Özgür Özel FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarından çıktı!

Mersin'deki terör örgütü PKK'nın düzenlediği alçak saldırı sonrası CHP'nin sözde tutuklu gazeteciler raporu yeniden gündeme geldi.
CHP'DEN TERÖRİST LİSTESİ
CHP tarafından, 2012 Aralık-Ocak 2013'te hazırlığı yapılan ve 2013 yılı temmuz ayında kamuoyuna açıklanan tutuklu gazeteciler raporunda, o tarih itibarıyla hapiste olan; 47'si PKK/KCK, 9'u DHKP-C, 4'ü MLKP, 1'i Direniş, 1'i Devrimci Karargâh, 1'i İBDA-C, 7'si Ergenekon'dan yargılanan, 1'i de örgütü bilinmeyen 71 isme yer verilmişti.
DAĞDAKİ TERÖRİST CHP'NİN RAPORUNDA GAZETECİ
PKK/KCK üyeliğinden hükümlü olan ve PKK'nın açıklamasıyla bugün elinde silah dağda teröristlik yapan Dilşah Ercan da o raporda "tutuklu gazeteci" olarak gösterilmişti.
Skandal sonrası kameralar karşısında geçen ve raporda imzası bulunan CHP'li Özgür Özel, kendini savunmuş Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'le de görüştüğünü iddia etmişti. Konuyu köşesine taşıyan Şener, Özel'in iddialarının yalan ve iftira olduğunu ifade etti ve tek tek çürüttü.