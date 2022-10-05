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    • Güncel
    • 05.10.2022 11:33
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    • 05.10.2022 11:33
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    CHP'nin skandal raporunu savunan Özgür Özel FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarından çıktı!

    Son dakika haberi! Mersin'deki terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırı sonrası yeniden gündeme gelen CHP'nin sözde tutuklu gazeteciler raporuyla ilgili kamuoyunun karşısına geçerek medya ve FETÖ ile mücadele eden gazetecileri hedef alan CHP'li Özgür Özel'in terör örgütü üyeleriyle yaptığı görüşmeler ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Özel, 2015 yılında da gözaltına alınan FETÖ'cüleri ziyaret etmiş ardından basına yaptığı açıklamada, "FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa’daki bir inanç grubuna bir cemaate.." ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarından çıktı!

    Mersin'deki terör örgütü PKK'nın düzenlediği alçak saldırı sonrası CHP'nin sözde tutuklu gazeteciler raporu yeniden gündeme geldi.


    CHP'DEN TERÖRİST LİSTESİ
    CHP tarafından, 2012 Aralık-Ocak 2013'te hazırlığı yapılan ve 2013 yılı temmuz ayında kamuoyuna açıklanan tutuklu gazeteciler raporunda, o tarih itibarıyla hapiste olan; 47'si PKK/KCK, 9'u DHKP-C, 4'ü MLKP, 1'i Direniş, 1'i Devrimci Karargâh, 1'i İBDA-C, 7'si Ergenekon'dan yargılanan, 1'i de örgütü bilinmeyen 71 isme yer verilmişti.

    DAĞDAKİ TERÖRİST CHP'NİN RAPORUNDA GAZETECİ
    PKK/KCK üyeliğinden hükümlü olan ve PKK'nın açıklamasıyla bugün elinde silah dağda teröristlik yapan Dilşah Ercan da o raporda "tutuklu gazeteci" olarak gösterilmişti.

    Skandal sonrası kameralar karşısında geçen ve raporda imzası bulunan CHP'li Özgür Özel, kendini savunmuş Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'le de görüştüğünü iddia etmişti. Konuyu köşesine taşıyan Şener, Özel'in iddialarının yalan ve iftira olduğunu ifade etti ve tek tek çürüttü.

        FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DİYE YETKİLİLERİN İFADE ETTİKLERİ MANİSA'DAKİ BİR İNANÇ GRUBU
        Özel'in, Şener'i değil Manisa'da 12 Kasım 2015'te operasyon sonrası FETÖ'cülere emniyette ziyaret ettiği ve ardından, "Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna bir cemaate kendilerine Hizmet Hareketi olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün emniyet müdürlüğünde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda..." açıklamasında bulunduğu ortaya çıktı.

        ÖZEL'İN FETÖ BAĞLANTISI SAVCILIK DOSYASINDA
        Özel'in bu ziyareti ise FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarına yansıdı. Yalan ve iftiralarla medya ve gazetecilere saldıran Özel'in ortaya çıkan yazışmaları, Ankara ve İstanbul savcılıklarında açılmış dava ve yürütülen taraflara da ulaşan soruşturma dosyalarından olduğu ortaya çıktı.



        İŞTE ÖZEL'İN FETÖ'CÜLERLE KİRLİ İLİŞKİLERİNİİ ORTAYA KOYAN BYLOCK YAZIŞMALARI
        FETÖ'nün "Gazete Mesulü" Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasındaki 12 Kasım 2015 tarihli yazışma şöyle:

        - Abi bugün daha çok Özgür Özel'le çalışıldı.

        - 5 ayrı haber yapıldı.

        - Abi yarın 'Halil hocayla görüşelim' diyorlar.

        - Hepsini teker teker gezdi.

        - 0 53.. 423 .. .. (Ö.Özel'in telefon numarası)

        - Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti.

            'ÖZEL'E DESTEK OLALIM'

            Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsun Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi:

            (12 Kasım 2015)

            - CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö.Özel'in telefonu).

            'SOMA RAPORUNU ÖZEL'E VERSEK KULLANIR'
            FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu "Siyaset Yapılanmasının" başında olan "Cafer" kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı'dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor.

            (Tarih 27 Ağustos 2015)

            - Manisa CHP milletvekili Özgür özel ile diyaloğumuz nasıl?

            - Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

            - Versek kullanır ve iyi de olur.

            - Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

            (Tarih 3 Eylül 2015)

            - Kahvaltı bugün olmaz.

            - ABD'den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

            - O zaman akşam olur.

            - Ona göre tekrar sor.

            - Akşam saat kaç civarı diyeyim?

            - '21'den sonra' dersin.

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            Özel FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarından çıktı!
            Haberler Güncel CHP'nin skandal raporunu savunan Özgür Özel FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarından çıktı!
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