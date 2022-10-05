CHP'nin skandal raporunu savunan Özgür Özel FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarından çıktı!

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DİYE YETKİLİLERİN İFADE ETTİKLERİ MANİSA'DAKİ BİR İNANÇ GRUBU

Özel'in, Şener'i değil Manisa'da 12 Kasım 2015'te operasyon sonrası FETÖ'cülere emniyette ziyaret ettiği ve ardından, "Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna bir cemaate kendilerine Hizmet Hareketi olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün emniyet müdürlüğünde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda..." açıklamasında bulunduğu ortaya çıktı.