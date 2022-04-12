Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi Ergün Poyraz açıklaması! Hem suçlu hem güçlü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
Aydın'da CHP'nin yolsuzluğunu ifşa edince saldırıya uğrayan gazeteci Ergün Poyraz'a utanmadan sıkılmadan geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır. Gerçekleri yazmak kolay değildir. Ergün Poyraz saldırıya uğradı, yoğun bakımda. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler nedeniyle hapse giren olmadı ama bir tweet dolayısıyla insanlar hapse atıldı" dedi.
Halbuki Kılıçdaroğlu'nun "bu ülkede gazeteciler zulüm görüyor" algısıyla verdiği örneğin başrolünde CHP var. Yani Kılıçdaroğlu CHP'nin zulmünü örtbas edip hükümeti suçlama peşinde. Sözde gazetecilere sahip çıkan CHP liderinin partisinde yaşanan yolsuzluk skandalıyla ilgili bir soruşturma yürütüp yürütmeyeceğini zaman gösterecek!
CHP'DEKİ YOLSUZLUĞU YAZDI BİLETİ KESİLDİ
Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergün Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hükümet muhalifi tavrıyla bilinen Ergün Poyraz'ın CHP'li belediyenin usulsüzlüğünü gündeme getirmesinin ardından öldürüsiye dövülmesi sonrası hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olan Tuna Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi.
PKK KCK BAĞLANTISI
Tuna Bagı ve Zana Bagı'nın PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.