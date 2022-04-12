Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi Ergün Poyraz açıklaması! Hem suçlu hem güçlü

ŞÜPHELİ ARAÇ ZTB İNŞAAT FİRMASINA AİT

Şüpheli aracın 35 xx xxxx plaka sayılı F. marka araç olduğu, aracın ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması yönünde tahkikata başlanıldığı ifade edildi.

ERGUN POYRAZ'I ARAYAN GSM HATTI ZTB İNŞAAT FİRMASINA ADINA KAYITLI

Ergun Poyraz'ı arayan GSM hattının ZTP inşaat firmasına kayıtlı GSM hattı ile irtibatlı olduğu öğrenildi.

35 XX XXXX plaka sayılı aracın ZTB inşaat firmasına kayıtlı olduğu, inşaat firmasının Turan Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşlere ait olduğu ve söz konusu kişilerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

ZTB inşaat firmasının Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldıkları, bu ihalelerin usulsüz olduğu şeklinde yerel haber sitelerinde zaman zaman haberlerin yer aldığı, aynı konu ile ilgili Ergün Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'ne Bilgi Edinme Başvuru Formu (dilekçe) verdiği öğrenildi. Olayın faili veya azmettiricilerinin Turan Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşler olduğu düşünülüyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

ZBT inşaat şirketinin sahibi Turan Bagı, Zana Bagı ile şöför Vural Çelik yakalanarak, gözaltına alındı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN TEHDİTLER ALMIŞ

Poyraz, Kuşadası Belediyesi'ne 'Bilgi Edinme Yasası'na dayanarak bir ihale konusunda dilekçe verdiğini belirtmişti. Poyraz, ihalenin sonucunda söz konusu işin yapılmamış olduğunu, olayı bu yüzden takip ettiğini aktarmıştı.

Poyraz'ın geçtiğimiz günlerde CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını bildirdiği de öğrenildi.