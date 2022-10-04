Başkan Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Küresel ekonomik krizin tüm ülkeleri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerden elde ettiği tecrübelerle diğer ülkeler arasından ayrılmıştır.

Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler.

Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı.

Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Küresel ekonomik kriz dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. En çok etkilediği alanların başında finans kesimi geliyor.

Ekonomimiz büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem görevini yerine getiremiyor.

Finans sektörünün diğer sektörleri beslediği bir yapının yerini, d iğer sektörlerin finansı desteklediği sağlıksız bir yapı aldı.

Biz yeni bir finansal mimari çalışmalarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor.

Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlar ve ürün çeşitliliğinin gelişmesinin önemli faydası vardır...

Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelerek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



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