Bakan Bozdağ'dan flaş Yeni Anayasa açıklaması: "Er ya da geç yapılacaktır!"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni Anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Türkiye er ya da geç Yeni Anayasa yapacaktır. Yeni Anayasa olmadan Yeni Türkiye, Büyük Türkiye olmaz." açıklamasında bulundu.
"YENİ ANAYASA ER YA DA GEÇ YAPILACAKTIR!" VİDEO İZLE
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:
Yeni Anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Geçmişteki çalışmalardan bir netice elde edilmeli.
Yeni Anayasa olmadan Yeni Türkiye de olmaz. Türkiye eninde sonunda yeni anayasayı yapacaktır.
Anayasa yapma iradesini ortaya koymamız gücümüze güç katacak. Dört anayasanın hiçbiri olağan dönemde hazırlanmadı.
"DARBE DÖNEMLERİNİN SON İZİNİ DE SİLECEĞİNE İNANIYORUM"
İnsanların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdikleri gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacaklarını bildiren Başkan Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından, vatandaşlarımızı, kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni anayasayla bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz." demişti.
Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yapılan samimi çağrıların, Türkiye'yi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmediğini anımsatan Erdoğan, ilk çalışmanın Meclis'teki ortak komisyonda tıkandığını, ikinci çağrılarına da somut hiçbir cevap alamadıklarını anlatmıştı.