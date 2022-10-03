Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.10.2022 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 12:40
    ABONE OL

    Bakan Bozdağ'dan flaş Yeni Anayasa açıklaması: "Er ya da geç yapılacaktır!"

    Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni Anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Türkiye er ya da geç Yeni Anayasa yapacaktır. Yeni Anayasa olmadan Yeni Türkiye, Büyük Türkiye olmaz." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Bozdağ’dan flaş Yeni Anayasa açıklaması

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni Anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Türkiye er ya da geç Yeni Anayasa yapacaktır. Yeni Anayasa olmadan Yeni Türkiye, Büyük Türkiye olmaz." açıklamasında bulundu.

    "YENİ ANAYASA ER YA DA GEÇ YAPILACAKTIR!" VİDEO İZLE

    Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:

    Yeni Anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Geçmişteki çalışmalardan bir netice elde edilmeli.

    Yeni Anayasa olmadan Yeni Türkiye de olmaz. Türkiye eninde sonunda yeni anayasayı yapacaktır.

    Anayasa yapma iradesini ortaya koymamız gücümüze güç katacak. Dört anayasanın hiçbiri olağan dönemde hazırlanmadı.


    "DARBE DÖNEMLERİNİN SON İZİNİ DE SİLECEĞİNE İNANIYORUM"
    İnsanların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdikleri gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacaklarını bildiren Başkan Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından, vatandaşlarımızı, kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni anayasayla bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz." demişti.

    Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yapılan samimi çağrıların, Türkiye'yi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmediğini anımsatan Erdoğan, ilk çalışmanın Meclis'teki ortak komisyonda tıkandığını, ikinci çağrılarına da somut hiçbir cevap alamadıklarını anlatmıştı.

        Başkan Erdoğan, "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Güncel Bakan Bozdağ'dan flaş Yeni Anayasa açıklaması: "Er ya da geç yapılacaktır!"
            SON DAKİKA