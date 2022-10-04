Son dakika: PKK Suriye'de 15 yaşındaki kalp hastası bir kız çocuğunu dağ kadrosuna katmak için kaçırdı

Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.