Son dakika: PKK Suriye'de 15 yaşındaki kalp hastası bir kız çocuğunu dağ kadrosuna katmak için kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.
Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki Büşra E.K.B'yi kaçırdığını söyledi.
YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirten Ahmet, kaçırılan çocuğun kalp hastası olduğunu ifade etti.
Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.
YPG/PKK, 2021 YILINDA 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.