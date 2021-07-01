CHP'li Şişli Belediyesi çalışanından çocuklara LGBT ve PKK propagandası

EŞCİNSELLİĞE ÖZENDİRME

Suriyeli, Türk ve Roman çocuklarını eşcinsel ve PKK'lı yapmak için faaliyet yürüten yurtdışı fonlu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde eğitim veren toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı C.S. ve E.S.'nin özellikle küçük yaşta çocukları ve gençleri eşcinsel olmaya yönlendirdiği belirlendi.

AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBT savunucusu, çocuklara LGBT empoze eden, Instagram hesabında ahlak dışı, eşcinsel cinsel ilişki çizimleri paylaşan C.S.'nin CHP Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi Mülteci Meclisi'nde görev yaptığı, çalışma alanı olarak özellikle LGBT üzerine çalışabileceği mültecileri seçtiği belirlendi.