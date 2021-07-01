CHP'li Şişli Belediyesi çalışanından çocuklara LGBT ve PKK propagandası

Sapkın LGBT'lere verdiği desteğin haricinde son aylarda taciz ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelen CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı çocuklara LGBT ve propagandası yapıyor.
TARLABAŞI'NDA ÇOCUKLARA LGBT EĞİTİMİ
Taciz ve tecavüz skandallarıyle gündemden düşmeyen CHP, şimdi de çocuk istismarıyla gündemde. Milat Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitmenleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.
EŞCİNSELLİĞE ÖZENDİRME
Suriyeli, Türk ve Roman çocuklarını eşcinsel ve PKK'lı yapmak için faaliyet yürüten yurtdışı fonlu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde eğitim veren toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı C.S. ve E.S.'nin özellikle küçük yaşta çocukları ve gençleri eşcinsel olmaya yönlendirdiği belirlendi.
AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBT savunucusu, çocuklara LGBT empoze eden, Instagram hesabında ahlak dışı, eşcinsel cinsel ilişki çizimleri paylaşan C.S.'nin CHP Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi Mülteci Meclisi'nde görev yaptığı, çalışma alanı olarak özellikle LGBT üzerine çalışabileceği mültecileri seçtiği belirlendi.