Amerika'dan alçak saldırı için kirli oyun! Silah seri numarasını istediler: İstihbarat gerekli cevabı verdi

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında kirli ilişkiler deşifre oluyor.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığınca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, terörle mücadelede Türkiye'nin çok önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Soylu şöyle devam etti:

Geçen hafta başında şehidimizin kahramanca mücadelesi, gazimizin kahramanca mücadelesiyle 2 teröristin hem vurulması ondan sonra da o ila cehenneme zümera, cehennemin dibine kadar gittikleri o eylemde neredeyse... CHP'liler dün akşam tweet atmışlar, 'Türkiye'nin sokakları terör doldu.' diye. 'Terör doldu.', seviniyorlar. PKK'nın her eylemi 'Aman bir istikrarsızlık olsun, aman şöyle olsun, aman böyle olsun.' CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o avanelerine söylüyorum buradan, PKK'nın eylemlerini sizin sevindirecek noktaya getirmeden onları yerin yedi kat dibine gömmeyenler namerttir.