"Kazanacak aday kim?" Muhalefet, işte bu soruya cevap veremedi! Kılıçdaroğlu, 'ben' diye diretti! Akşener, karşı geldi! Diğerleri, "En iyi Başkan, bizim Başkan" dedi. Bu sırada İmamoğlu, Türkiye'yi gezmeye niyetlendi. '
Önce Ordu'ya gitti. Yarın Samsun'a geçeceği belirtildi. 10 Ekim'den sonra 4 şehri daha gezeceği öğrenildi. İstanbul'dan başka her yerde görülen Ekrem Bey, 'gizli aday' olduğunun sinyalini verdi. Gözler, Kemal Bey'e çevrildi!
- Güncel
- 01.10.2022 Gazete
Aday belirleyemeyen altılı masa karıştı! Ekrem İmamoğlu adaylık provası için Türkiye turuna çıktı
Altılı masa ‘kazanacak ismi’ hâlâ bulamadı. Her parti, kendi liderini parlattı. Mahalle karışmışken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı. Adaylık provasına başladı.
"Kazanacak aday kim?" Muhalefet, işte bu soruya cevap veremedi! Kılıçdaroğlu, 'ben' diye diretti! Akşener, karşı geldi! Diğerleri, "En iyi Başkan, bizim Başkan" dedi. Bu sırada İmamoğlu, Türkiye'yi gezmeye niyetlendi. '