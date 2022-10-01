Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aday belirleyemeyen altılı masa karıştı! Ekrem İmamoğlu adaylık provası için Türkiye turuna çıktı

    Altılı masa ‘kazanacak ismi’ hâlâ bulamadı. Her parti, kendi liderini parlattı. Mahalle karışmışken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı. Adaylık provasına başladı.

    Turist!

    "Kazanacak aday kim?" Muhalefet, işte bu soruya cevap veremedi! Kılıçdaroğlu, 'ben' diye diretti! Akşener, karşı geldi! Diğerleri, "En iyi Başkan, bizim Başkan" dedi. Bu sırada İmamoğlu, Türkiye'yi gezmeye niyetlendi. '

    Önce Ordu'ya gitti. Yarın Samsun'a geçeceği belirtildi. 10 Ekim'den sonra 4 şehri daha gezeceği öğrenildi. İstanbul'dan başka her yerde görülen Ekrem Bey, 'gizli aday' olduğunun sinyalini verdi. Gözler, Kemal Bey'e çevrildi!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dışişleri’nden Rusya açıklaması: Reddediyoruz
    Haberler Güncel Aday belirleyemeyen altılı masa karıştı! Ekrem İmamoğlu adaylık provası için Türkiye turuna çıktı
        SON DAKİKA