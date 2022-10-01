Aday belirleyemeyen altılı masa karıştı! Ekrem İmamoğlu adaylık provası için Türkiye turuna çıktı

"Kazanacak aday kim?" Muhalefet, işte bu soruya cevap veremedi! Kılıçdaroğlu, 'ben' diye diretti! Akşener, karşı geldi! Diğerleri, "En iyi Başkan, bizim Başkan" dedi. Bu sırada İmamoğlu, Türkiye'yi gezmeye niyetlendi. '



Önce Ordu'ya gitti. Yarın Samsun'a geçeceği belirtildi. 10 Ekim'den sonra 4 şehri daha gezeceği öğrenildi. İstanbul'dan başka her yerde görülen Ekrem Bey, 'gizli aday' olduğunun sinyalini verdi. Gözler, Kemal Bey'e çevrildi!

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