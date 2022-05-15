İşte İsveç'in terör dosyası! PKK/YPG ve FETÖ'ye destek, Türkiye'ye ambargo

İsveç Savunma Bakanı Hultqvist de "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" ifadesini kullandı. İsveç parlamentosunda ayrıca PKK ile bağlantılı 6 milletvekili bulunuyor.