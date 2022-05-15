İşte İsveç'in terör dosyası! PKK/YPG ve FETÖ'ye destek, Türkiye'ye ambargo

- Güncel
- 15.05.2022 07:33
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- 15.05.2022 07:40
İsveç Savunma Bakanı Hultqvist de "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" ifadesini kullandı. İsveç parlamentosunda ayrıca PKK ile bağlantılı 6 milletvekili bulunuyor.
FETÖ'cü Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi firari Abdullah Bozkurt, İsveç'ten yaptığı yayımlarla manipülasyonlarını sürdürüyor. İsveç kaynaklı haberlere göre 2015'te 253, 2016'da 738, 2017'de, 872, 2018'de 493 FETÖ'cü ülkeden sığınma ve çalışma izni istedi. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.
Göçmen Dairesi yetkilileri de Türkiye'de hapse girme olasılığı olan FETÖ'cülerin iltica taleplerinin kabul edildiği, hapis olasılığı olmayanların Türkiye'ye dönmelerinde sakınca görülmediği şeklinde açıklamalar yaptı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK TEMASLAR
NATO Dışişleri Bakanları Gayrı resmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumunu gerekçeleriyle muhataplarına aktaracağı kaydediliyor. Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarette de konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
Resmi kanaldan ülke bazında doğrudan açık destek verilmese de bireysel olarak ve bazı STK'lar aracılığıyla PKK/PYD'ye destek sunuluyor. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonunu kınayarak Afrin harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı almıştı.