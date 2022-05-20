Hangi ülkeler teröre destek veriyor? İşte teröristlerin elindeki silahların menşeileri

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olmak istediğini açıklayınca Başkan Erdoğan "olumlu bakmıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında söz konusu ülkelerin terörle bağlantısına dikkat çekti.

Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından "Hangi ülkeler teröre destek veriyor?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.