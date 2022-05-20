Hangi ülkeler teröre destek veriyor? İşte teröristlerin elindeki silahların menşeileri
Türkiye'nin teröre alenen destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı çıkmasının ardından "Hangi ülkeler teröre destek veriyor?" Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte teröristlerin elindeki silahların menşeileri.
20.05.2022 12:51 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:51
İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olmak istediğini açıklayınca Başkan Erdoğan "olumlu bakmıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında söz konusu ülkelerin terörle bağlantısına dikkat çekti.
Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından "Hangi ülkeler teröre destek veriyor?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.