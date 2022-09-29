DEVA'sız muhteris Ali Babacan! Paradan 6 sıfırın atılmasını kendisine mal etti, gerçek ortaya çıkınca komik duruma düştü





BABACAN'IN PALAVRASI ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI

Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörü FOX TV'de "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi." ifadelerini kullandı.



Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması sürecini şahsına mal ederek kendisine siyasi alan açma peşinde olup hadsizce Başkan Erdoğan'ı hedef alan Babacan'ın palavrası ise çok geçmeden ortaya çıktı.