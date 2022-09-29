DEVA'sız muhteris Ali Babacan! Paradan 6 sıfırın atılmasını kendisine mal etti, gerçek ortaya çıkınca komik duruma düştü

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala kifayetsiz muhterislerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nin ekonomi üzerinden yürüttüğü algı operasyonu elinde patladı.
BABACAN'IN PALAVRASI ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI
Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörü FOX TV'de "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi." ifadelerini kullandı.
Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması sürecini şahsına mal ederek kendisine siyasi alan açma peşinde olup hadsizce Başkan Erdoğan'ı hedef alan Babacan'ın palavrası ise çok geçmeden ortaya çıktı.
ERDOĞAN "ATM'DEN YTL ÇEKECEĞİM" DEDİ, BABACAN ŞAŞIRIP KALDI
Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini veren dönemin Başbakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin yılbaşı gecesinde Babacan'ı aramış, "ATM'den YTL çekeceğim" demişti.