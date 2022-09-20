İstanbul'da metrobüs çilesi! Avcılar'da arıza Kadıköy'de yangın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'ye bağlı otobüsler ve metrobüsler her gün arıza ya da kaza haberiyle gündeme geliyor.
Son olarak bu akşam saatlerinde Avcılar ve Kadıköy'de metrobüs arızaları yaşandı.
AVCILAR'DA ARIZA
Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.
Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.
Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.
KADIKÖY'DE YANGIN
Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı.
Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.