İstanbul'da metrobüs çilesi! Avcılar'da arıza Kadıköy'de yangın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'ye bağlı otobüsler ve metrobüsler her gün arıza ya da kaza haberiyle gündeme geliyor.

Son olarak bu akşam saatlerinde Avcılar ve Kadıköy'de metrobüs arızaları yaşandı.

AVCILAR'DA ARIZA

Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.