İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı! İşte CHP’li İBB’nin 3 yılda İstanbullulara yaşattıkları…

İstanbul'a hizmet yerine tatilden taile koşan İstanbullu sel ve kar fırtınasının yaşandığı günlerde madur olurken balıkçıda keyif yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu algı belediyeciliğini sürdürüyor.

"3 DAKİKADA 3 YIL" PR'I!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir PR işine soyundu. "3 dakikada 3 yıl" ifadeleriyle sosyal medyadan bir video paylaştı.

Vatandaşlar sözde İBB çalışmalarının anlatıldığı videodaki bazı projelerin İBB'nin AK Parti dönemi projesi olduğuna dikkat çekerken Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.